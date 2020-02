Neznanci z eksplozivom nad bankomat

Policiste so zjutraj, okoli 4. ure, obvestili, da se je na bankomatu v Moravčah sprožil alarmni signal. Kot so sporočili s PU Ljubljana, so policisti ugotovili, da so neznanci s pomočjo neznane eksplozivne snovi razstrelili bankomat, ki je bil nameščen v trgovskem objektu. Z dejanjem so povzročili večjo škodo na objektu in bankomatu, gotovine pa jim ni uspelo dobiti.

Policisti so še na kraju dogodka, kjer intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo okoliščine dogodka, o vsem pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.