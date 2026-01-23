Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Neznancu dala podatke za dostop do spletne banke, ostala brez 54.000 evrov

Ljutomer, 23. 01. 2026 12.18 pred 1 uro 1 min branja 68

Avtor:
M.P.
Spletna prevara

Ljutomerski policisti obravnavajo prijavo občanke, ki je v telefonskem stiku z neznano osebo privolila v poslovanje ter ji posredovala podatke za dostop do spletne banke. Neznanec jo je s tem oškodoval za 54.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Policisti nadaljuje z zbiranjem obvestil. Sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Na Policijski upravi Murska Sobota ob tem občanom svetujejo, naj prekinejo naključne klice, povezane z naložbenimi priložnostmi, naj ne verjamejo super ugodnim oglasom; naj ne klikajo na sumljive linke v SMS-sporočilih ali na elektronski pošti, naj si ne nalagajo aplikacij za oddaljen dostop, ki bi ga zaupali neznancem, naj ne vpisujejo gesel, osebnih podatkov, podatkov o bančnih računih in plačilnih karticah na sumljiva spletna mesta. "Pri dopisovanju in v pogovoru z neznanci bodite še posebej pazljivi in ne verjemite njihovim obljubam," še svetujejo.

In kaj, če na prevaro oz. goljufijo vseeno nasedejo? "Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto," dodajajo.

policija prevara banka spletna goljufija ljutomer

Voznik zaspal, avtomobil zavil s ceste in trčil v drevo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI68

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
n0rc
23. 01. 2026 13.56
Bravo, kaj naj rečem :)
Odgovori
0 0
Desno
23. 01. 2026 13.54
Glupi ljudje... Vsak da je po tv..... Vsak dan se opozarja povsod
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
23. 01. 2026 13.52
... in fotka ni simbolična ... !!!
Odgovori
+1
1 0
Emyy
23. 01. 2026 13.50
Koga bodo ovadili če je neznanec?
Odgovori
+1
1 0
Clovek_002
23. 01. 2026 13.49
Zanimivo kako ste vsi žrtev napadli. Okoliščine nepoznane, ampak žrtev je kriva.
Odgovori
+0
1 1
MiskoPol
23. 01. 2026 13.49
Jaz sem v dilemi, pri kakšnem znesku se splača neznancu dati številko kartice in PIN. Če mi nekdo ponudi, da mi bo na račun naložil 50€, mu ne dam pina, saj za tako majhen denar se že ne splače reskirati. Če pa bi mi ponudil, da mi naloži 100 tisoč €, pa bi mu verjetno dal PIN, saj tako velikega zneska se pa se ne sme izpustiti iz rok. Delam prav?
Odgovori
-2
0 2
r h
23. 01. 2026 13.56
ne
Odgovori
0 0
Banion
23. 01. 2026 13.49
ne razumem ljudi ki nasedajo govorjenju o zaslužku brez dela. Včasih jim malo nesramno kar peivoščim da so ob denar
Odgovori
+1
2 1
BrainDance
23. 01. 2026 13.48
To sploh ni za na policijo...no vsaj mene bi bilo sram
Odgovori
+0
1 1
guri
23. 01. 2026 13.44
Tudi mene velikokrat kličejo razni "bančni mojstri" pa mi nekaj ni jasno . Kot prvo je že sama klicna številka neznana pa še po navadi iz druge države ,njihova govorica je na pol slovenska in zmedena potem pa še to da imaš nekje nek denar in ga je treba prenakazati na drug račun .Jaz vem za vsak euro kdaj in kam sem ga dal .Tako da če mi kdo po telefonu reče da imam v Londonu odprt račun in na njem par jurjev kako lahko temu nasedeš.?????
Odgovori
+3
3 0
Too7
23. 01. 2026 13.44
Bravo💪💪
Odgovori
-1
0 1
Crazy_Horse
23. 01. 2026 13.44
Sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo !!!! upam da občanko !!!!!
Odgovori
+3
3 0
jung
23. 01. 2026 13.40
Če bi jo najboljši prijatelj vprašal, če ima za posodit 1000€, bi rekla.... Kje pa naj vzamem. 🤔
Odgovori
+9
9 0
enajstdvanajst1
23. 01. 2026 13.37
Ni lepo če ti kdo kaj ukrade ampak pri meni nima neke simpatije če ima na banki 50 000 evrov ki jih ne potrebuje...
Odgovori
+4
4 0
oježeš
23. 01. 2026 13.42
Ga saj inflacija ne bo pojedla. Ampak res, okradejo samo take, ki imajo veliko denarja na banki. Ali je to pogoj, da se ga na tak način znebiš?
Odgovori
0 0
Valkidžija
23. 01. 2026 13.43
Sama požrešnost. Toliko na banki, pabi še
Odgovori
-1
0 1
Valkidžija
23. 01. 2026 13.44
Sama požrešnost. Toliko na banki, pa bi še i še. Prav ji je.
Odgovori
-1
0 1
kr en 123
23. 01. 2026 13.34
Ne vem, zakaj ta denar ni bil v naložbah??? Nima se 50k na banki... razen če imaš par mio naloženih in so to dividende za zapravljat... da bi pa šparal na banki... ne ne....
Odgovori
+7
7 0
RUBEŽ
23. 01. 2026 13.32
Ne vem no, biti tako naiven...
Odgovori
+6
6 0
brabusednet
23. 01. 2026 13.32
Norcev ne bo nikoli zmajnkalo.Naj spet začne šparat.
Odgovori
+2
2 0
realnost je pač. taka
23. 01. 2026 13.24
nekako nemorem vrjet da nekdo ki uspe danes našparat 50 jurjov da je po drugi strani tako naiven,negre mi to dvoje skupaj
Odgovori
+18
20 2
BARK
23. 01. 2026 13.28
?? če znaš bit priden pa šparaven še ne pomeni da nisi naiven....ne gre skupaj to da nimaš nobene logike....verjetno nisi v lajfu delal al pa prišparal nič da kej takega izjaviš ..... kdor ne prišpara nič pa dela je pač nesposoben v življenju karkoli ustvariti
Odgovori
+2
4 2
taft007
23. 01. 2026 13.31
Pa ravno taki, ki so z mano v službi največje naivčine. Bolj ko jim za hrbtomgovorijo, da so ku ku bolj se oni dokazujejo.
Odgovori
0 0
huperz
23. 01. 2026 13.20
To ni solo akcija, je oganiziran kriminal, nekoga moraš imeti v ekipi da je zaposlen tam kjer dnar leži. Da pa takim nasedeš, je kriv pohlep ali dotalno neumna glava.
Odgovori
+13
13 0
LukaS8
23. 01. 2026 13.19
Pohlep in neumnost. "Ja, smo našli vaš račun s kripo valutami, da vam izplačamo 50K evrov rabimo samo vaše podatke in dostop do spletne banke..." Pa to moraš bit bebec, da nasedeš. Pohlepen bebec. Poleg tega, za nakazilo na določen račun ne potrebuješ dostopa. In to je nekaj kar pa mislim, da vemo vsi.
Odgovori
+16
16 0
Pfolca
23. 01. 2026 13.19
Pa kaj je to s folkom?
Odgovori
+13
13 0
jedupančpil
23. 01. 2026 13.22
opravilno nesposobni
Odgovori
+6
6 0
MESE?AR
23. 01. 2026 13.40
Eni se še morajo učiti!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
Želel je pretentati mamo - prišlo do nesreče
zadovoljna
Portal
Tako sta danes videti hčerki Rogerja Federerja
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
vizita
Portal
Kako pomiriti razdražen želodec
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Poročil se je s študentko
Poročil se je s študentko
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
Trening, ki res deluje: vzel vam bo samo pol ure
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sledi v snegu
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469