Neznancu dala podatke za dostop do spletne banke, ostala brez 54.000 evrov

Na Policijski upravi Murska Sobota ob tem občanom svetujejo, naj prekinejo naključne klice, povezane z naložbenimi priložnostmi, naj ne verjamejo super ugodnim oglasom; naj ne klikajo na sumljive linke v SMS-sporočilih ali na elektronski pošti, naj si ne nalagajo aplikacij za oddaljen dostop, ki bi ga zaupali neznancem, naj ne vpisujejo gesel, osebnih podatkov, podatkov o bančnih računih in plačilnih karticah na sumljiva spletna mesta. "Pri dopisovanju in v pogovoru z neznanci bodite še posebej pazljivi in ne verjemite njihovim obljubam," še svetujejo.

In kaj, če na prevaro oz. goljufijo vseeno nasedejo? "Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto," dodajajo.