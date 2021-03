Neznanec ga je iz lažnega profila izsiljeval z intimnimi fotografijami

Po prvih zbranih podatkih je neznana oseba preko omenjenega socialnega omrežja pod vzdevkom žrtev izsiljevala z intimnimi posnetki z namenom pridobitve protipravne premoženjske koristi z grožnjo, da bo o žrtvi odkrila kaj, kar bi škodovalo njegovi časti ali dobremu imenu, so sporočili iz PU Nova Gorica. Kot so pojasnili, je skupno tovrstnim primerom to, da se neznanec ali neznanka običajno predstavlja pod izmišljenim imenom oz. lažnim profilom.

O kaznivem dejanju je Policija obvestila tudi pristojno Državno tožilstvo v Novi Gorici. Policija okoliščine kaznivega dejanja še preiskuje, po zaključku preiskave pa bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.