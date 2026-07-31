Neznanec na Brezovici z eksplozivnim sredstvom uničil bankomat

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti danes okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Brezovice.
Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Pri tem je nastala materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več tisoč evrov.
Na kraju dogodka policisti opravljajo ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa preiskave, ki še poteka, policija za zdaj drugih informacij ne more posredovati.
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