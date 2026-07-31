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Črna kronika

Neznanec na Brezovici z eksplozivnim sredstvom uničil bankomat

Brezovica, 31. 07. 2026 09.23 pred 34 minutami 1 min branja 4

Avtor:
L.M.
Poškodovan bankomat na Brezovici

Na območju Brezovice je neznani storilec z eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nastala je materialna škoda več tisoč evrov. Policija opravlja ogled kraja in intenzivno zbira obvestila, medtem ko zaradi interesa preiskave podrobnosti za zdaj ne razkriva.

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti danes okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Brezovice.

Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Pri tem je nastala materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več tisoč evrov.

Na kraju dogodka policisti opravljajo ogled in nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Zaradi interesa preiskave, ki še poteka, policija za zdaj drugih informacij ne more posredovati.

Brezovica policija bankomat eksplozija

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KOMENTARJI4

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Respublica Butalis
31. 07. 2026 10.05
Z neznanci so ponavadi znani problemi..
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
31. 07. 2026 10.02
Neznance za rešetke.
Odgovori
0 0
Respublica Butalis
31. 07. 2026 10.01
Spet ta naznanec… morda bo postal znanec.
Odgovori
0 0
Fluxx
31. 07. 2026 09.39
Občani na delu
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0 0
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