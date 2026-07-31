Neznanec na Brezovici z eksplozivnim sredstvom uničil bankomat

S PU Ljubljana so sporočili, da so bili policisti danes okoli 4. ure obveščeni o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Brezovice.

Po doslej zbranih informacijah je neznani storilec z za zdaj še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat, nameščen na enem izmed poslovnih objektov. Pri tem je nastala materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več tisoč evrov.