Moški na Golovcu brez razloga napadel mimoidoče

V četrtek okoli 12.30 ure so bili ljubljanski policisti obveščeni o kršitvi javnega reda in miru na vrhu Golovca.

Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da je osumljenec na Golovcu brez vzroka pristopil do oškodovanca in ga fizično napadel. Dogajanje je opazil občan, ki je poskušal oškodvancu pomagati, pri čemer pa je storilec fizično obračunal še z njim.

V nadaljevanju je storilec verbalno grozil še dvema osebama. Policisti so osumljenca prijeli, vendar je bil v nadaljevanju hospitaliziran (ni bil poškodovan). Po naših neuradnih informacijah naj bi imel napadalec duševne težave.

Oškodovanca sta v dogodku utrpela poškodbe in bila z reševalnim vozilom odpeljana v ljubljanski klinični center

V povezavi z dogodkom policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v smeri podanih sumov kaznivega dejanja nasilništva.