Neznanec na območju Kopra poškodoval 110 grobov

Policisti PP Koper so v petek in soboto (26. in 27. decembra) na dveh ločenih pokopališčih na območju Mestne občine Koper obravnavali kaznivo dejanje Oviranje pogreba in skrunitev groba po 3. odstavku, 312. člena Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje Tatvine po 1. odstavku 204. člena KZ.

Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do treh let zapora.

Na prvem pokopališču je neznani storilec v času od božiča do državnega praznika naslednji dan pristopil do 79 različnih grobov in jih poškodoval, razdrl ali drugače hudo oskrunil. Pri tem si je protipravno prilastil različne nagrobne predmete ter tako po nestrokovni oceni povzročil za približno 15.000 evrov škode.

Na drugem pokopališču je neznani storilec na isti način oskrunil 31 grobov in s tem povzročil za najmanj 5000 evrov škode.