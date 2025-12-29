Naslovnica
Neznanec na območju Kopra poškodoval 110 grobov

Koper, 29. 12. 2025 16.01 pred 29 minutami 2 min branja 19

Avtor:
Ti.Š.
Poškodovani grobovi

Koprski policisti obravnavajo oskrunitev in poškodovanje skupno kar 110 grobov. Neznanec je v dveh dneh na dveh ločenih pokopališčih z grobov pokradel tudi več različnih predmetov. Po nestrokovni oceni s tatvinami in oskrunitvijo grobov povzročil za najmanj 20.000 evrov škode. Storilca še iščejo, za pomoč prosijo tudi vse, ki bi o tem karkoli vedeli.

Policisti PP Koper so v petek in soboto (26. in 27. decembra) na dveh ločenih pokopališčih na območju Mestne občine Koper obravnavali kaznivo dejanje Oviranje pogreba in skrunitev groba po 3. odstavku, 312. člena Kazenskega zakonika in kaznivo dejanje Tatvine po 1. odstavku 204. člena KZ.

Za obe kaznivi dejanji je predvidena kazen do treh let zapora.

Na prvem pokopališču je neznani storilec v času od božiča do državnega praznika naslednji dan pristopil do 79 različnih grobov in jih poškodoval, razdrl ali drugače hudo oskrunil. Pri tem si je protipravno prilastil različne nagrobne predmete ter tako po nestrokovni oceni povzročil za približno 15.000 evrov škode.

Na drugem pokopališču je neznani storilec na isti način oskrunil 31 grobov in s tem povzročil za najmanj 5000 evrov škode.

Policija Koper pokopališče grob poškodovanje tatvine

bibaleze
