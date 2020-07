Neznanec na ptujskem letališču ukradel več delov muzejskega letala

Neznani storilec je med 14. in 21. julijem 2020, na letališču v Moškanjcih pri Ptuju, ukradel več delov 'upokojenega' vojaškega letala UTVA 66 na letališču, pokrito s cerado. Iz letala je vzel komplet levih in desnih instrumentov, odmontiral in si prilastil zadnja dvižna vrata letala ter levo in desno aerodinamično oblogo podvozja. Materialna škoda znaša približno 15.000 evrov, so sporočili s PU Maribor.