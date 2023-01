Neznanec na silvestrovo oropal bencinsko črpalko. Policisti prosijo za pomoč

31. decembra 2022 ob 18.25 so bili novogoriški policisti obveščeni o oboroženem ropu bencinskega servisa v Solkanu. Takoj po obvestilu je bilo na kraj kaznivega dejanja in v okolico poslanih več policijskih patrulj, ki so pričele z iskanjem storilca kaznivega dejanja.

V preiskavi so ugotovili, da je rop izvršil neznani zamaskirani moški, ki je prodajalcu na blagajniškem pultu grozil z nožem in od njega izsilil nekaj sto evrov gotovine. Storilec je po ropu zapustil prodajalno in zbežal skozi park za bencinskim servisom. Stekel je v neznano smer, za njim pa se je izgubila vsakršna sled. V ropu ni bil poškodovan nihče, so sporočili iz PU Nova Gorica.