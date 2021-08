Celjski policisti so sporočili, da so na Teharjah oropali pošto. Nekaj pred pol deseto uro dopoldan je namreč zamaskiran neznanec vstopil v prostore pošte, zagrozil uslužbencu in zahteval denar. Ko je denar dobil, je zapustil prostore pošte in odšel.

S PU Celje so še sporočili, da preiskava ropa intenzivno poteka.