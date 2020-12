Neznanec oropal trgovino na Viču, policija ga išče

V eno od trgovin na Viču je vstopil neznanec, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar. Vzel je nekaj sto evrov in pobegnil. Ljubljanski policisti so sporočili, da je moški močnejše postave, oblečen je bil v črno bundo in temnejše jeans hlače.

V soboto, nekaj pred 19. uro, so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v eni izmed trgovin na območju Viča. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je neznani storilec vstopil v prodajalno, zagrozil prodajalki in od nje zahteval denar. Iz blagajne je ukradel nekaj sto evrov in peš pobegnil s kraja. Storilec ni uporabljal nevarnih predmetov, prav tako ni bil nihče poškodovan. Moški je močnejše postave, oblečen je bil v črno bundo in temnejše jeans hlače. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil, so sporočili s PU Ljubljana.