Neznanec pobarval spomenik Josipa Jurčiča

Mariborski policisti so po ogledu in preiskavi kraja dejanja na Grajski ulici 2 v Mariboru ugotovili, da je neznani storilec poškodoval spomenik z barvami med 29. in 30. septembrom, med 16. in 7. uro, so nam sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.