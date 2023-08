Neznanec ponoči iz parka v Mariboru ukradel Leona Štuklja

V petek opoldan so bili mariborski policisti obveščeni, da je iz tamkajšnjega mestnega parka izginil doprsni kip Leona Štuklja. Po pregledu okolice so ugotovili, da je neznani storilec umetnino ukradel v noči s četrtka na petek, med osmo uro zvečer in sedmo uro zjutraj, ob tem pa občino oškodoval za približno 50.000 evrov.

Ugotovili so tudi, da je nepridiprav kip iz 165 centimetrov visokega podstavka snel z zato primernim orodjem. Iz parka je bronasti kip odpeljal na neznan način.