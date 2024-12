Neznanec prek spleta skušal zlorabiti transakcijski račun goriškega podjetja

Neznancu poskus spletne prevare ni uspel, saj je banka pravočasno preklicala in blokirala spletni dostop do zlorabljenega bančnega računa. Novogoriški policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še zapisali.

V zadnjem obdobju policisti ponovno zaznavajo več spletnih goljufij

Na policijski upravi so ob tem opozorili, da v zadnjem obdobju ponovno zaznavajo povečano število goljufij na spletu, pri čemer so v primerih z visokimi oškodovanji napadene predvsem pravne osebe.

Spletni goljufi na naključne telefonske številke pošiljajo kratka obvestila SMS ali elektronska sporočila, v katerih se predstavljajo v imenu slovenskih bank. Potencialne žrtve pozovejo k posodobitvi oziroma nadgradnji e-banke, kar storijo s klikom na priloženo spletno povezavo. Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, ki so jo izdelali spletni goljufi in je identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba. Po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo in se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko in v nadaljevanju izpraznijo bančni račun, so opisali postopek.

Občanom svetujejo, naj ne nameščajo programov za oddaljen dostop do računalnika ali mobilnega telefona in jih pozivajo k previdnosti.