Neznanec z zvijačo okradel stavnici v Kopru

Neznanec je včeraj v dopoldanskem času v dveh poslovnih prostorih, ki opravljata vplačila stav zavedel zaposleni. Ker jima je obljubil, da bo plačal storitev, sta mu preko sistema e-stave pridobili kodo za polnjenje e-računa v vrednosti 80 in 70 evrov in mu listka tudi natisnili. Ko sta listka odložili na pult, je storilec zaposleni zamotil tako, da je naročil še nekaj hitrih srečk. Medtem ko sta bili zaposleni obrnjeni stran od njega, pa je s telefonom preslikal kodi. Ko bi moral plačati, se je storilec izgovarjal, da mu moneta ne deluje in se bo vrnil z gotovino, česar pa ni storil. Kodo je unovčil še preden sta jo zaposleni stornirali, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.