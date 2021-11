Neznanec s pašnika odpeljal shetlandskega ponija

Policisti PU Nova Gorica so bili v četrtek obveščeni, da je neznanec v času med 2. in 4. novembrom prišel do ograjenega pašnika v naselju Skokov vrh, ki je od Lokev oddaljen približno 400 metrov, in s pašnika odpeljal shetlandskega ponija. Poni, ki je visok 110 centimetrov, star pa je 35 let, je rjave barve.

Neznanec je, ko je ponija odpeljal neznano kam, lastnika oškodoval za okoli 200 evrov. Oškodovanec sicer ni podal predloga za pregon kaznivega dejanja, zato bodo policisti novogoriške policijske postaje o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno tožilstvo v Novi Gorici.