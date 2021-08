Neznanec v Mariboru vlomil v hišo in ukradel sef

Mariborski policisti so obravnavali veliko tatvino – neznanec je vlomil v stanovanjsko hišo, jo preiskal in iz spalnice ukradel sef, v katerem sta bila denar in zlatnina v vrednosti okoli 13.000 evrov.

V soboto ob 23. uri so policisti v Mariboru obravnavali veliko tatvino. Neznani storilec je med 19. uro in 22. 50 vlomil skozi kletno okno stanovanjske hiše ter preiskal celotni objekt. V spalnici je našel in ukradel prosto stoječi sef, v katerem je imel oškodovanec gotovino in zlatnino. S tem dejanjem je oškodoval lastnika za okoli 13.000 evrov, so sporočili s PU Maribor. icon-expand ​​​​​​​