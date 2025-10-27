Neznanec v Mariboru z eksplozivom nad radar

V soboto okoli 23.30 so bili mariborski policisti obveščeni o poškodovanju ohišja za stacionarni radar na Gosposvetski cesti v Mariboru, ki je last Mestne občine Maribor.

Z ogledom kraja dogodka so ugotovili, da je neznani storilec na ohišje nastavil neznano eksplozivno snov, ki je ob eksploziji poškodovala ohišje. Takrat v njem ni bilo nameščenega radarja za merjenje hitrosti, sama eksplozija pa ni predstavljala nevarnosti za okoliške objekte.

Po prvih ocenah je nastala materialna škoda v višini približno tisoč evrov. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.