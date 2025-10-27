Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Neznanec v Mariboru z eksplozivom nad radar

Maribor, 27. 10. 2025 10.06 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
25

Neznanec je na Gosposvetski cesti v Mariboru na ohišje radarja nastavil eksploziv, ki je ob eksploziji povzročil materialno škodo v višini približno tisoč evrov. V ohišju sicer takrat ni bilo nameščenega radarja za merjenje hitrosti. Preiskava poteka.

V soboto okoli 23.30 so bili mariborski policisti obveščeni o poškodovanju ohišja za stacionarni radar na Gosposvetski cesti v Mariboru, ki je last Mestne občine Maribor.

Z ogledom kraja dogodka so ugotovili, da je neznani storilec na ohišje nastavil neznano eksplozivno snov, ki je ob eksploziji poškodovala ohišje. Takrat v njem ni bilo nameščenega radarja za merjenje hitrosti, sama eksplozija pa ni predstavljala nevarnosti za okoliške objekte.

Po prvih ocenah je nastala materialna škoda v višini približno tisoč evrov. Policisti so opravili ogled, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

radar maribor ohišje eksplozija
Naslednji članek

Vlak trčil v 43-letnico, ki je na kraju umrla

Naslednji članek

Brat umorjenega Aleša: Za tabo je ostala velika praznina

KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
modelx
27. 10. 2025 11.20
musarca bi mu morala dati najvišje slo civilno odlikovanje.
ODGOVORI
0 0
rogla
27. 10. 2025 11.10
Zadnji čas, da se povsem ukine permisivna vzgoja! Povzročitelj poškodovanja radarja je gotovo rezultat permisivne vzgoje!
ODGOVORI
0 0
Aijn Prenn
27. 10. 2025 11.03
+2
A so unga v Brežicah tudi apači nabunkali??
ODGOVORI
2 0
SEJBOBOL
27. 10. 2025 10.57
+5
To mi deli ...
ODGOVORI
5 0
duhccc
27. 10. 2025 10.52
+7
CE BI HOTELI POSKRBET ZA VARNOS MISLIM ZA ZMANSANJE HITROSTI BI NAREDILI LEZECE POLICAJE IN JIH NEBI NIHCE MOGU UNICIT...CE JIH PA ZANIMA KJE DOBITI NAJLAZJE DENAR SEVEDA SO PA TO MERILCI HITROST-RADARJI...
ODGOVORI
7 0
tincoop
27. 10. 2025 10.52
-3
V mestu je folklora da 2-3 peljejo čez čisto rdečo, znaki za omejitve pa se uporabljajo samo za praznovanje obletnic. Nasprotniki radarjev to podpirajo...
ODGOVORI
2 5
wsharky
27. 10. 2025 10.51
+0
novi fstajniki? Arso spokaj
ODGOVORI
1 1
Japa Jade
27. 10. 2025 10.46
-2
Radar je res učinkovito sredstvo za zmanjšanje hitrosti na razdalji 50 m.
ODGOVORI
1 3
modelx
27. 10. 2025 11.21
so kvečjemu sredstvo za polnjenje občinskih blagajn
ODGOVORI
0 0
zmerni pesimist
27. 10. 2025 10.44
+0
Po moje kanglerjevi
ODGOVORI
1 1
Blue Dream
27. 10. 2025 10.46
-1
a misliš družina Kangler?
ODGOVORI
0 1
GMajky
27. 10. 2025 10.44
-5
vozim po omejitvah, tako da me teli radarji ne ganejo!
ODGOVORI
1 6
modelx
27. 10. 2025 11.21
a potem avto porivač, kjer je omejitev 30
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 10. 2025 10.43
+3
Ma kaki eksploziv za to konzervo je že petarda dovolj
ODGOVORI
4 1
Bolfenk2
27. 10. 2025 10.42
+5
Z eksplozivom je ogrožal vse mimoidoče na pločniku. Obravnavajte to kot poskus umora. Za uničevanjem radarja tokrat verjetno ne stoji indijanska manjšina ker oni tako ne plačujejo položnic za kazni.
ODGOVORI
6 1
Watcherman
27. 10. 2025 10.40
-1
Čim več radarjev po Sloveniji za divjake in nesposobne voznike to je bravo in pravilno.Lp
ODGOVORI
5 6
c00kies
27. 10. 2025 10.38
+2
Bravo!
ODGOVORI
7 5
Watcherman
27. 10. 2025 10.39
-3
Si normalen?
ODGOVORI
3 6
c00kies
27. 10. 2025 11.19
+1
@Watcher, pri Kangleru je narod v zrak skočil, ko se je ta plavi spomnil, da bo služil z radarji, ker bale sena menda niso bile dovolj, zdaj pa ko je mafijec Arzen glavni, pa bomo tiho ali kako? Takrat je narod vzel stvari v svoje roke in radarji so šli na smetišče. Ti radari ne skrbijo za varnost v prometu, so zgolj plava kasa. Če hočejo reševati varnostno problematiko na štajerskih cestah, naj lovijo objestneže na tistih cestah kjer je problem, naj lovijo objestneže, ki dejansko dirkajo po cestah, ne pa folk, ki pelje 5 km več od predpisa. Pa radarje naj postavijo tam kjer imajo smisel. Govorijo ves čas o nekih raziskavah, a radarji stojijo precej proč od šol. Za konkreten primer, radar na Pobrežju, odstranli so fizične ovire na cesti pred domom za ostarele, postavli so semaforje, radar pa so postavli malo naprej na ravnini takoj za naslednjimi semaforji, ki meri v obe strani, skrit za drevesi, kjer ni nobene šole, so pa prehodi za pešce kjer do sedaj ni bilo nobenih incidentov in kaj mislite kaj bo folk sedaj počel ko ni več fizičnih ovir na cesti. Do zdaj je vsak upočasnil pred oviro in do mesta kjer je sedaj radar peljal po omejitvah. Zdaj pa se narod zjutraj vozi tam 30 km/h kjer je predpisanih 40 km/h ker je skoraj vseh strah radarja in kazni. Bravo, delamo prometni zamašek.
ODGOVORI
1 0
dule
27. 10. 2025 10.37
+1
To delajo do max 20 letni objestni neizobraženi brezdelneži. Ki bodo zabredli v kriminalne vode, tatvine in rope. Vi pa jih podpirate.
ODGOVORI
4 3
UnknownIdentity
27. 10. 2025 10.33
+3
legenda
ODGOVORI
7 4
zani10
27. 10. 2025 10.29
+1
Bravoo
ODGOVORI
6 5
lakala28
27. 10. 2025 10.25
+1
Tak se začne
ODGOVORI
7 6
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306