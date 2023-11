Neznanec v Mariboru z zračno puško lažje poškodoval štiri ljudi

Mariborski policisti zbirajo obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, potem ko je v četrtek popoldne za zdaj še neznani storilec na območju Ljubljanske ulice z uporabo neznanega, najverjetneje pa zračnega orožja lažje poškodoval štiri ljudi, so za STA povedali na Policijski upravi Maribor.

Neznanec je v četrtek okoli 17. uri domnevno z zračno puško streljal na paciente Oddelka za psihiatrijo, ki so bili na sprehodu na dvorišču oddelka, pozneje pa še na varnostnika, ki je preverjal ali so vsi pacienti evakuirani v stavbo, so sporočili z UKC Maribor. Varnostnik ni utrpel poškodb, medtem ko so štirje pacienti pridobili lažje telesne poškodbe, enega od njih so poslali na dodaten pregled v travmatološko ambulanto, so pojasnili.

Odločili so se, da bodo zaradi zagotavljanja varnosti pacientov izhodi na dvorišča Oddelka za psihiatrijo preklicani.

V UKC Maribor so dodali, da sodelujejo s Policijo, ki nadaljuje zbiranje obvestil in preiskavo dogodka.