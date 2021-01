Neznanec v Mostah oropal dve ženski

V sredo, nekaj po 18. uri, so policisti na območju Most obravnavali dve roparski tatvini. V enem primeru je do sedaj neznani osumljenec starejši ženski zagrozil s pištolo, nato pa ji z ramen strgal torbico, so sporočili s PU Ljubljana.

V drugem primeru je na enak način pristopil do ženske in ji zagrozil, nato pa ji z ramen strgal nakupovalno vrečko s prehrambnimi izdelki.

V dogodku ni bila nobena oseba poškodovana, policisti pa nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Policija tako še vedno išče neznanca, visokega okoli 160 cm, ki je bil oblečen v temno bundo do kolen. Na glavi je imel sivo kapuco, oblečene svetlo sive hlače, čez obraz pa je imel zaščitno masko.