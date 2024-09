Streljanje v novogoriškem lokalu: poškodovan 26-letni moški iz tujine

Preteklo nedeljo ob 4.35 so bili novogoriški policisti obveščeni o dogodku v enem od večjih gostinskih lokalov na območju Nove Gorice, kjer je bil zaradi uporabe strelnega orožja poškodovan mlajši moški iz tujine.

Takoj po obvestilu je bilo na kraj varnostnega dogodka napotenih več policijskih patrulj in kriminalisti Policijske uprave Nova Gorica, ki so kraj zavarovali in začeli z izvajanjem prvih nujnih ukrepov za izsleditev storilca navedenega kaznivega dejanja.

"Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec z neznanim orožjem v nogo ustrelil 26-letnega moškega. Poškodovanega moškega so kasneje na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga po nudeni oskrbi odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici," so sporočili s PU Nova Gorica.

Policija okoliščine zgoraj navedenega varnostnega dogodka intenzivno preiskuje.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja so kriminalisti ugotovili, da obstajajo razlogi za sum, da je neznani storilec storil kaznivo dejanje hude telesne poškodbe.

Policija je o dogodku obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Več podrobnosti bodo širši javnosti lahko posredovali po zaključku preiskave.