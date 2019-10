Neznanec v Podbočju zažgal lesen most čez Krko

Neznanec je zjutraj v naselju Brod v Podbočju v Občini Krško z vnetljivo tekočino polil in zažgal lesen most čez reko Krko, ki je sicer zaprt za promet, na spletni strani navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ogenj so gasili gasilci iz prostovoljnih društev Krško, Podbočje in Malo Mraševo, ki so z mostu odstranili tudi del desk, da so lahko pogasili goreče nosilne tramove. Most so pregledali tudi s termovizijsko kamero.

O dogodku, ki se je zgodil okoli 6.45 zjutraj, so bile obveščene pristojne službe, je še navedeno na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.