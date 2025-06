Neznanec z avtomobilom zalezoval žensko

V ponedeljek zgodaj popoldne je občanka obvestila koprsko policijo, da jo je v zadnjih dneh v okolici Kopra dvakrat zasledoval neznani moški, ki se je prevažal z osebnim avtomobilom. Ob tem naj bi z vsiljivim prizadevanjem poskušal vzpostaviti neposreden stik z oškodovanko, zaradi česar se je ta počutila ogroženo in posledično prestrašeno.

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje Zalezovanje po 134.a členu Kazenskega zakonika, za katerega je predvidena denarna kazen ali do dveh let zapora.

Ob 20.30 pa sta mlajši ženski policijo obvestili, da ju je na enem od avtobusnih postajališč v Kopru nadlegoval in vabil v vozilo neznanec. Ko sta mu povedali, da bosta poklicali Policijo, je pričel na njiju še vpiti.

Policisti so ga izsledili na kraju in ugotovili, da gre za 35-letnega moškega iz okolice Kopra. Izdali so mu plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.