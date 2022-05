Neznanec z nožem zagrozil prodajalki in ukradel večjo vsoto gotovine

Kot so sporočili s PU Maribor, sta bila storilca suhe postave, visoka med 175 in 180 centimetri. Eden je bil oblečen v črne hlače in rdečo jopico, čez glavo pa je imel poveznjeno rumeno kapuco. Drugi pa je bil oblečen v sive, športne hlače in rdečo jakno z rdečo kapuco.

Sicer pa so policisti včeraj popoldne obravnavali tudi poskus ropa v Poljčanah. Nekaj po 17. uri je namreč v prodajalno vstopil moški, zagrozil z orožjem in zahteval denar. Storilca je pregnal moški, ki je vstopil v prostor. Policisti so sporočili, da je neznani storilec star približno 30 let, črnih kratkih las in visok okoli 170 centimetrov. Oblečen je bil v črna športna oblačila; črno jakno s kapuco in modre športne copate s svetlim podplatom. Nosil pa je tudi sončna očala in masko, so še dodali policisti.