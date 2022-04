Neznanec zagrozil osebju in oropal pošto v Brežicah

V četrtek nekaj pred 17.30 so bili novomeški policisti obveščeni o ropu pošte na Ulici stare pravde v Brežicah. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov SKP PU Novo mesto je storilec zagrozil osebju, ukradel denar in peš pobegnil proti ulici Pod obzidjem.

Visok naj bi bil med 190 in 195 cm, oblečen je bil v temnejša oblačila, na glavi pa je imel kapo s ščitkom. V ropu ni bil nihče poškodovan, kriminalisti in policisti pa že od prejetega obvestila izvajajo številne aktivnosti za razjasnitev okoliščin in izsleditev osumljenca.

Policisti prosijo vse, ki bi storilca opazili ali kar koli vedeli o ropu, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon Policije 080 1200.