Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Koper, je nasilnež 69-letniku ukradel denarnico in dva paketa cigaret. Nasilnež je po dejanju pobegnil. Policisti intenzivno preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja ropa.
Neznanec zbrcal in okradel 69-letnika
Policiste so v petek ob 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je okradel in pobegnil, so sporočili s PU Koper.