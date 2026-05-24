Neznanec zbrcal in okradel 69-letnika

Policiste so v petek ob 18.20 iz Splošne bolnišnice Izola obvestili, da imajo na zdravljenju pretepenega moškega. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi 69-letnega Koprčana v Luciji napadel in pretepel neznanec, ki je prišel za njim in ga brcnil najprej v hrbet, nato še v glavo, zatem ga je okradel in pobegnil, so sporočili s PU Koper.