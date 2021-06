'Večja ekološka katastrofa' na območju Pivole

Po besedah župana Občine Hoče-Slivnica so danes pristojni na kraju dogodka ugotovili, da je na treh lokacijah v območju potoka odloženo suho kontaminirano blato iz čistilne naprave, "zaradi česar je prišlo do večje ekološke katastrofe, saj obstaja velika verjetnost, da bo prišlo, ne samo do onesnaženja okolja, temveč tudi do onesnaženja naših vodnih zajetij".

O dogodku sta bila obveščena tudi upravljavec vodotoka in pristojna inšpekcijska služba. Policisti ogled kraja še opravljajo, nadaljujejo tudi z zbiranjem obvestil in samo preiskavo dogodka, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.