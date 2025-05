Ni bil gost, a je jedel v hotelu

Policiste so v soboto že pred pol sedmo zjutraj poklicali v hotel v Piranu, kjer so imeli težave z nezaželenim obiskovalcem. 54-letni Ljubljančan, ki ni bil njihov gost, se je opit sprehajal po prostoru, nadlegoval receptorko, nato pa odšel v restavracijo, kjer si je postregel s hrano.

Tudi ko so prišli policisti, ni odnehal. V postopku se je nedostojno vedel do mož postave in ni upošteval njihovega ukaza, naj preneha s kršitvijo. Policisti so zato uporabili prisilna sredstva in moškega odpeljali v pridržanje, čaka ga tudi plačilo globe, je sporočila predstavnica Policijske uprave Koper Anita Leskovec.