Ni imel denarja za pivo: moški v Strunjanu napadel osebje hotela

Piranski policisti so v torek ob dveh popoldne posredovali v hotelu v Strunjanu. Klicala jih je namreč receptorka in jim sporočila, da je gost fizično napadel natakarja.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da si je 45-letni moški, doma s celjskega območja, naročil pivo, za plačilo pa ni imel denarja. Natakarju je kot garancijo pustil svoja sončna očala, kmalu zatem pa se je po očala vrnil in natakarja nenadoma s pestjo leve roke udaril v predel desne arkade, tako da je ta zadobil manjšo presekanino. Po udarcu mu je še grozil, da ga bo ubil, je sporočil Loris Čendak s Policijske uprave Koper.

Do kršitelja so takrat pristopili drugi zaposleni in ga pospremili iz hotela. Ko so z njim prišli do izhoda, je z roko dvakrat udaril po zatilju ter po obrazu še eno od zaposlenih, v nadaljevanju pa jim je pričel še groziti.

Ko so na kraj prispeli policisti, je kršitelj kričal na zaposlene in kljub večkratnim ukazom, naj s kršitvijo preneha, tega ni storil. Nasprotno, žaliti je pričel še policiste, poskušal jih je tudi udariti. Policisti so zato zoper njega uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje, zaradi več kršitev javnega reda in miru pa so mu izdali tudi plačilni nalog.