Črna kronika

Odšla brez plačila najemnine in v stanovanje zaklenila mačka

Prevalje, 18. 10. 2025 10.47 | Posodobljeno pred 44 minutami

D. S.
11

Najemnica, ki je zapustila stanovanje na Prevaljah ne da bi poravnala več najemnin je za seboj pustila mačka, ki ga je zaklenila v stanovanje. Rešili so ga gasilci, maček pa se zdaj nahaja v prostorih Društva proti mučenju živali Koroške, kjer bodo poskrbeli zanj.

Prevaljski gasilci so včeraj zvečer prejeli so nalog za vlamljanje v stanovanje, kjer naj bi bila že več dni zaprta maček. Ker na Koroškem ni zavetišča, so se obrnili na Društvo proti mučenju živali Koroške.

"Najemnica (mlajša ženska) je pred časom (ne ve se natančno kdaj) zapustila stanovanje, ne da bi poravnala več najemnin, in – brez vsake vesti – v notranjosti pustila svojo mačko," so sporočili iz društva.

"Stanovanje je bilo zaklenjeno, ključa ni bilo, lastnik pa je šele po več kot 14 dneh opazil, da nekaj ni v redu. Na pomoč so priskočili PGD Prevalje in Koroški gasilski zavod, ki so hitro in strokovno posredovali ter omogočili vstop," so še pojasnili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanja lastnica po poročanju društva in gasilcev ni skrbela ustrezno, saj so bili ob njihovem vstopu v stanovanju po tleh nasuti briketi, posode z vodo pa ravno tako niso našli. Maček se zdaj nahaja v prostorih društva "kjer bo po dolgih dneh samote dobil, kar si zasluži". Peljali ga bodo tudi na veterinarski pregled.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watchy
18. 10. 2025 11.47
+1
Ne bi smel imet vsak živali ali otrok.
ODGOVORI
1 0
Orisei1
18. 10. 2025 11.47
+1
Kakšna egoistična 🐷ica
ODGOVORI
1 0
Mclaren
18. 10. 2025 11.45
+1
Objavite ime, da vemo, kdo je ta katastrofa.
ODGOVORI
1 0
pisarniški stol
18. 10. 2025 11.45
+3
Brez besed. Da tako pustiš živalco. Ne morem upravičiti tega z nobeno stisko, ne vem...
ODGOVORI
3 0
Bozji
18. 10. 2025 11.37
+2
Ne ujema se da so bili po tleh nasuti briketi; bi jih macek pojedwl ce nje ne bi bilo dalj casa. In sa ni kljuca tudi ne; ga ima lastnik stanovanja, ki bi ga verjetno kdo prej poklical. Clanek je kot sir…Ementaler.
ODGOVORI
3 1
NeXadileC
18. 10. 2025 11.35
+1
Ostala brez plačila, najemnine in stanovanja. Zaklenila mačka. Ups, kje so mi očala?
ODGOVORI
1 0
Sil Ka 1
18. 10. 2025 11.34
-8
Tukaj je glavna tema maček, nišče pa se ne vpraša v kaki stiski je bila ženska, ki se je odločila stanovanje in mačka zapustiti.
ODGOVORI
1 9
galambszar
18. 10. 2025 11.36
+5
sil ka stisko ima lahko samo v glavi.
ODGOVORI
6 1
1.maj
18. 10. 2025 11.47
Nobena stiska ne opravičuje to dejanje!!
ODGOVORI
0 0
brabusednet
18. 10. 2025 11.33
+1
Taki so ljubitelji živali.Kaj je sedaj z čipiranjem mačk.So se spet golobarji posrali,ti serejo spredi in zadi.
ODGOVORI
4 3
Monster_cat
18. 10. 2025 11.25
+3
A zdej se je pa odklenal za komentirat......
ODGOVORI
3 0
