Odšla brez plačila najemnine in v stanovanje zaklenila mačka

Prevaljski gasilci so včeraj zvečer prejeli so nalog za vlamljanje v stanovanje, kjer naj bi bila že več dni zaprta maček. Ker na Koroškem ni zavetišča, so se obrnili na Društvo proti mučenju živali Koroške.

"Najemnica (mlajša ženska) je pred časom (ne ve se natančno kdaj) zapustila stanovanje, ne da bi poravnala več najemnin, in – brez vsake vesti – v notranjosti pustila svojo mačko," so sporočili iz društva.

"Stanovanje je bilo zaklenjeno, ključa ni bilo, lastnik pa je šele po več kot 14 dneh opazil, da nekaj ni v redu. Na pomoč so priskočili PGD Prevalje in Koroški gasilski zavod, ki so hitro in strokovno posredovali ter omogočili vstop," so še pojasnili.