Ni si pustil dopovedati, naj neha klicariti številko 113

Ponoči je 61-letni moški poklical na policijo in prijavil nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so mu na kraju pojasnili, da imata vozili dovolilnico. Moški se s tem ni zadovoljil in je še naprej klical na 113. Moški tudi po večkratnih opozorilih, izdanem plačilnem nalogu in žaljenju policistov ni odnehal, zato so ga pridržali.