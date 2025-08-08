Svetli način
Črna kronika

Ni si pustil dopovedati, naj neha klicariti številko 113

Koper, 08. 08. 2025 17.39 | Posodobljeno pred 35 minutami

T.H.
Ponoči je 61-letni moški poklical na policijo in prijavil nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so mu na kraju pojasnili, da imata vozili dovolilnico. Moški se s tem ni zadovoljil in je še naprej klical na 113. Moški tudi po večkratnih opozorilih, izdanem plačilnem nalogu in žaljenju policistov ni odnehal, zato so ga pridržali.

Moški je na številko 113 prijavljal vsebino, ki ni namenjena interventni številki, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti so ga večkrat opozorili, naj ne zlorablja interventne številke, vendar tega ni upošteval in klice nadaljeval, pojasnjujejo.

Interventna številka 113
Interventna številka 113 FOTO: Bobo

Po ponovnem prihodu patrulje na kraj so mu policisti izdali plačilni nalog, a je tudi potem kršitve nadaljeval. Nato je začel policiste še žaliti. Ti so 61-letnemu kršitelju naposled odredili pridržanje, so še sporočili koprski možje postave.

113 številka interventna zloraba
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
08. 08. 2025 18.06
+1
Bil je odločno - pridržan.
ODGOVORI
1 0
Lock out
08. 08. 2025 18.01
-2
Nezakonit odvzem prostosti miroljubnemu občanu, ki je samo bral ustavo.
ODGOVORI
2 4
lakala28
08. 08. 2025 18.16
Ta je od onih 25% iz medianine ankete: nič mu ne paše.
ODGOVORI
0 0
slavkojakse
08. 08. 2025 17.57
+1
Upajmo samo to da ne bo naslednja novica o tej novici da je bila uporabljena prekomerna sila ...
ODGOVORI
1 0
ivo105
08. 08. 2025 17.51
+7
V starih časih so lahko miličniki to hitro rešili v kleti z 'gumi šrlrudlom". Bilo je hitro in poceni za davkoplačevalce.
ODGOVORI
8 1
