Ni si pustil dopovedati, naj neha klicariti številko 113

Moški je na številko 113 prijavljal vsebino, ki ni namenjena interventni številki, so sporočili s Policijske uprave Koper. Policisti so ga večkrat opozorili, naj ne zlorablja interventne številke, vendar tega ni upošteval in klice nadaljeval, pojasnjujejo.
Po ponovnem prihodu patrulje na kraj so mu policisti izdali plačilni nalog, a je tudi potem kršitve nadaljeval. Nato je začel policiste še žaliti. Ti so 61-letnemu kršitelju naposled odredili pridržanje, so še sporočili koprski možje postave.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.