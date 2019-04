'Ni šlo za prisluškovanje, ampak za pridobivanje prometnih podatkov'

GPU: Šlo je za pridobivanje prometnih podatkov, ne pa za prisluškovanje

Na Generalni policijski upravi (GPU) so danes vnovič poudarili, da je policija po do sedaj razpoložljivih podatkih in preverjanju v konkretnem primeru posredovala pobudo z vsebinsko točnimi podatki. Kot je pojasnil Drago Menegalija, predstavnik GPU za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, pa z izpostavljeno sodno odredbo, o kateri je bilo govora na včerajšnji seji komisije, sploh ni bilo odrejeno prisluškovanje, temveč je šlo za pridobivanje t. i. prometnih podatkov. "Odrejen je bil ukrep pridobitve podatkov prometnih podatkov v elektronskem komunikacijskem omrežju, kot so številka ali druga oblika identifikacije uporabnikov elektronskih komunikacijskih storitev, vrsta, datum, čas in trajanje klica oziroma druge elektronske komunikacijske storitve, količina prenešenih podatkov in kraj, iz katerega je bila elektronska komunikacijska storitev opravljena."



Policija je nato po prejetih podatkih s strani mobilnega operaterja ugotovila, da se pri eni telefonski številki izpis ne ujema s podatki iz pobude policije, zaradi česar so bili izpisi vrnjeni operaterju. "O napaki v odredbi smo takoj obvestili preiskovalnega sodnika in ti podatki niso bili uporabljeni v postopkih policije," je bil jasen Menegalija in dodal, da je v nadaljevanju sodišče izdalo novo, popravljeno odredbo, na podlagi katere je policija prejela pravilen izpis klicev. "Okoliščine nastanka popravljene sodne odredbe policiji niso znane, je pa gotovo, da so bili podatki v posredovani policijski pobudi za pridobitev sodne odredbe v celoti točni. Popravljen datum v pisarniški odredbi za izdelavo kopij sodne odredbe nima nikakršnega vpliva na izvedbo ukrepa, določenega z vsebino sodne odredbe."

Predstavnik GPU za za odnose z javnostmi na področju kriminalitete je še dodal, da je policija pri tovrstnih ukrepih zgolj pobudnik in izvrševalec sodnih odredb: "Gre za tako imenovano prehodno sodno kontrolo, ki predstavlja garancijo za to, da izkazani utemeljeni razlogi za sum res v zadostni meri dokazujejo vpletenost posamezne osebe v določeno dejanje, da je dopusten takšen poseg v njegove pravice."