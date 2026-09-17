Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Ni upošteval zakonitih ukazov policistov, ti uporabili prisilna sredstva

Ljubljana, 17. 09. 2026 20.51 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Intervencija v Ljubljani

Policisti so popoldne posredovali v bližini srbskega veleposlaništva v Ljubljani. Kot so nam potrdili na ljubljanski policijski upravi, so imeli v postopku osebo, ki ni upoštevala ukazov policistov, zoper katero so uporabili tudi prisilna sredstva. Dogodek sicer ni bil povezan z delovanjem srbskega veleposlaništva, so še poudarili.

Okoli 17. ure so ljubljanski policisti posredovali na Kolodvorski ulici. Kot je razvidno s fotografije, ki smo jo prejeli v uredništvo, je bilo na kraju večje število policistov.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so imeli v postopku osebo, ki ni upoštevala zakonitih ukazov policistov. Zoper njo so policisti uporabili tudi prisilna sredstva.

"Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so dodali, zaradi interesa preiskave pa za zdaj več podrobnosti ne morejo posredovati.

Poudarili so sicer, da dogodek ni bil povezan z delovanjem ali varnostjo srbskega veleposlaništva in ni bil usmerjen zoper veleposlaništvo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
policija ljubljana intervencija prisilna sredstva

Krava moškega zbila na tla in ga poteptala

24ur.com Diskriminacija na UE Ljubljana: uslužbenki Maročanu nista izdali dovoljenja
24ur.com Preiskava avstrijske policije: Slovenec po aretaciji končal v bolnišnici
24ur.com Policija v primeru lažnega policista ni takoj ukrepala
24ur.com Peterica pridržanih v operaciji Brut že na prostosti
24ur.com 'Slovenska policija je naredila spektakel, na koncu pa se ni zgodilo nič'
24ur.com Ukazi vodstva policije na protestih prepoznani za nezakonite
24ur.com Hrvati prepovedali vstop srbskemu ministru v Jasenovac, Srbi poslali protestno noto
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Če imate otroke, tega dogodka v Ljubljani ne smete spregledati
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Ko jo boste videli, boste takoj vedeli, čigava hči je: 18-letna Ever Anderson osupnila v Benetkah
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
Poseben dan v družini Alenke Kesar: hčerka Neli je postala magistrica
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
"Sploh ne vem več, kdo sem": Sienna Miller o življenju po treh otrocih
zadovoljna
Portal
Njegov obraz sproža val ugibanj
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
Nova fitnes obsesija? Vse več ljudi se na sprehod odpravi s tem telovnikom
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
31 let razlike ju ne moti: kdo je lepotica, ki je osvojila srce slavnega pevca?
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
Vroče na Otoku ljubezni: nihče ni pričakoval, da bodo morali storiti to
vizita
Portal
Če želite zdravo srce, jejte to namesto masla: živilo, ki ga pogosto spregledamo
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pozabite na dolge sprehode: ta preprosta vaja lahko po 50. letu naredi več za mišice in ravnotežje
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Pameli Anderson so dali še 10 let življenja, ona pa je uspešno kljubovala napovedim
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
Zakaj kašljamo še tedne po okužbi?
cekin
Portal
Poštar izginil z denarjem za pokojnine, zdaj so ga ujeli na meji
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Zlato, banka ali gotovina? Preverite ...
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Nemški potrošniki v šoku: soočajo se z novimi rekordnimi cenami goriv
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
Petrol: Oskrba z gorivi kljub omejitvam Savdske Arabije zaenkrat nemotena
moskisvet
Portal
Uradni podatki Luke Dončića: Kaj se dogaja z njegovo telesno težo?
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Zakaj se telefon med polnjenjem ustavi pri 95 odstotkih? Razlog vas bo presenetil
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Kaj je oblekel Brad Pitt? Njegova nenavadna izbira je pritegnila vse poglede
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
Jugoslovanka, ki je dvakrat osvojila Jamesa Bonda
dominvrt
Portal
Kdaj zadnjič pokositi trato pred zimo? Vrtnarski strokovnjaki opozarjajo na pravo časovnico
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Zakaj granatno jabolko nenadoma poči? Vrtnarji opozarjajo na eno največjih napak
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Dimnikarji pozivajo k pravočasni pripravi kurilnih naprav na ogrevalno sezono
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
Pravilna jesenska nega sivke za bujno cvetenje prihodnje leto
okusno
Portal
Hitro skutino pecivo, ki izgine s pekača, še preden se dobro ohladi
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
7 toplih jesenskih kosil, ki nasitijo brez občutka teže
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Kako seksati
Kako seksati
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961