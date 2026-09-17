Ni upošteval zakonitih ukazov policistov, ti uporabili prisilna sredstva

Okoli 17. ure so ljubljanski policisti posredovali na Kolodvorski ulici. Kot je razvidno s fotografije, ki smo jo prejeli v uredništvo, je bilo na kraju večje število policistov.

Kot so nam potrdili na Policijski upravi Ljubljana, so imeli v postopku osebo, ki ni upoštevala zakonitih ukazov policistov. Zoper njo so policisti uporabili tudi prisilna sredstva.

"Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče telesno poškodovan," so dodali, zaradi interesa preiskave pa za zdaj več podrobnosti ne morejo posredovati.

Poudarili so sicer, da dogodek ni bil povezan z delovanjem ali varnostjo srbskega veleposlaništva in ni bil usmerjen zoper veleposlaništvo.