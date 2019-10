Ni vsak pristop neznanca nujno nevaren

V zadnjih nekaj dneh so jeseniški policisti obravnavali dve prijavi domnevnega vabljenja in ponujanja sladkarij dvema otrokoma. S PU Kranj so sporočili, da v nobenem primeru niso ugotovili, da bi bila otroka ogrožena, dogodka pa glede na podan tip vozila tudi nista povezana.

Prvi dogodek so policisti obravnavali preteklo soboto zvečer v Podkočni, kjer naj bi se voznik belega kombija ustavil pri otroku, ki je čepel za ograjo in proti njemu domnevno iztegnil dlan z bombonom. Rekel ni nič. Otrok se je neznanca prestrašil in pobegnil.

Drugi primer pa naj bi se zgodil včeraj zjutraj na poti drugega otroka v šolo. Na Cesti Toneta Tomšiča naj bi se pri otroku ustavil bel osebni avtomobil velikosti renault megana ali VW tourana. Neznanec naj bi otroka vabil, naj gre z njim. Otrok je stekel v bližnjo šolo. V tem primeru naj bi starši dan prej otroku razlagali o belem vozilu in ugrabitvah otrok.

S PU Kranj so sporočili, da o obeh prijavah jeseniški policisti še zbirajo obvestila. "V takih primerih se običajno tudi širijo nepreverjene informacije in govorice in se s tem povzroča občutek ogroženosti pri otrocih. Odraslim, ki lahko največ naredimo za pravo informiranost otrok, svetujemo rahlo zadržanost do govoric z občutkom do realnosti. Nasveti otrokom naj bodo objektivni in naj pri njih ne povzročajo dodatnega strahu, ker ni vsak pristop neznanca nujno sumljiv ali nevaren," je sporočil Bojan Kos s PU Kranj in dodal, "zadnja taka netočna informacija širi podatek, da se je ravno na območju Jesenic preteklo soboto zgodil poskus ugrabitve otroka več neznancev. Informacija ne drži, prav tako v nobenem od do zdaj obravnavanih primerov na Gorenjskem ni bil ugotovljen sum, da bi bilo v ozadju pristopa neznancev kaznivo dejanje. V primerih, ko so bili 'neznanci' izsledeni, je šlo ali za nesporazum ali spraševanje za informacije."