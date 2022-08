Nizozemec posedoval sestavne dele za eksplozivno napravo

Koprski kriminalisti so konec julija po podani kazenski ovadbi na okrožno sodišče v Kopru privedli 28-letnega državljana Nizozemske. Glede na zbrana obvestila in dokaze je moški v najeti stanovanjski hiši na območju Ilirske Bistrice nabavil in posedoval sestavne dele, ki so potrebni za izdelavo improvizirane eksplozivne naprave.

Moški je osumljen storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Preiskovalna sodnica v Kopru je po opravljenem zaslišanju zoper osumljenca odredila pripor. Nizozemec je sicer v priporu že vse od 25. junija zaradi predvidene izročitve varnostnim organom Nizozemske na podlagi evropskega naloga za prijetje in privedbo. Izročitev do 31. julija ni bila realizirana. icon-expand Policija FOTO: Luka Kotnik