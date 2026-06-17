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Črna kronika

Nizozemski 23-letni planinec zdrsel 70 metrov po pobočju

Mangart, 17. 06. 2026 15.31 pred 53 minutami 1 min branja 5

Avtor:
L.M.
Mangart

Na območju Mangarta se je zgodila gorska nesreča, v kateri se je poškodoval 23-letni pohodnik iz Nizozemske. Med vzponom proti vrhu mu je na strmem terenu zdrsnilo, nato pa je približno 70 metrov drsel in padal po pobočju. Na pomoč so mu priskočili gorski reševalci in dežurna ekipa za reševanje v gorah.

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili policisti danes dopoldne obveščeni o gorski nesreči pod Mangartom na območju Bovca. Na kraju so ugotovili, da so se trije mladi državljani Nizozemske po Slovenski poti vzpenjali proti vrhu Mangarta, ki z 2679 metri velja za eno najvišjih gora v Zahodnih Julijskih Alpah.

Med hojo je 23-letnemu pohodniku na zahtevnem in strmem terenu zdrsnilo. Zaradi izgube ravnotežja je približno 70 metrov drsel in padal po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbo glave ter odrgnine na desni nogi.

Gorsko reševanje
Gorsko reševanje
FOTO: PU Nova Gorica

Na kraj nesreče so bili napoteni bovški policisti, gorski reševalci Gorske reševalne službe Bovec ter dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika, v kateri sodeluje tudi policist gorske policijske enote. Poškodovanega planinca so na kraju oskrbeli, nato pa ga je vojaški helikopter prepeljal v UKC Ljubljana na nadaljnje zdravljenje.

Policisti so po preverjanju okoliščin nesreče izključili tujo krivdo.

Mangart Bovec nesreča gore reševalci

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KOMENTARJI5

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Človek2024
17. 06. 2026 16.44
Še to: nabijanje o pomanjkljivi opremi si raje prihranite. Več kot polovica pohodnikov je iz tujine in ti ne spremljajo slovenskih medijev. Mika me, da bi šel v japonkah na Triglav, da vam dokažem nesmiselnost bedarij, ki jih objavljajo naši mediji. Seveda je treba biti za vzpone v gore ustrezno opremljen, ampak po mojih izkušnjah so ravno najbolj izkušeni gorniki, ki jih srečam na pohodhi, najbolj lahkomiselno opremljeni - brez čelade in brez samovaroralne opreme.
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0 0
Človek2024
17. 06. 2026 16.39
Glede na to, koliko hodim v hribe, bom gotovo enkrat rabil pomoč gorskih reševalcev! Ne mi srati, da ti ljudje niso plačani in da jim moram biti za to neskončno hvaležen! Gorski reševalci morajo biti redno zaposleni ljudje, ki bodo dobili za to tudi ustrezno pokojnino in ki bodo plačani glede na tveganje, ki so mu izpostavljeni. Na voljo mora biti tudi dovolj helikopterjev, da se nanje ne čaka celo večnost.
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0 0
spaceair
17. 06. 2026 16.45
ja ja ja.. seveda gospod general kot boste želeli
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0 0
Človek2024
17. 06. 2026 16.35
Kdor rešuje v gorah in za to ni plačan, je preprosto neumen! Prostovoljstvo jemlje službe ljudem, ki bi bili za takšno delo plačani! Če bom rabil reševanje v gorah, želim, da so reševalci plačani, ne pa da se bom moral zahvaljevati enim prostovoljcem, ki mi bodo nabijali, da nisem imel na nogah pravih derez in da sem cepin nosil v napačni roki, čeprav med nesrečo niso bili zraven. Zakaj tvegate svoja življenja zastonj?! Naj vas država zaposli za nedoločen čas!
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Človek2024
17. 06. 2026 16.31
Zdaj bodo spet navalili, kako neodgovoren je bil ta planinec, ker je tujec in ker mu plačujemo reševanje državljani Slovenije! Pa kako je v japonkah gor hodil, in da bi najmanj moral najeti 16 slovenskih gorskih vodnikov, da bi smel v naše hribe, ker drugače pa se res ne sme! Kar navalite! Sem že vajen tega nabijanja naših "izkušenih" gornikov. Sem bil v hribih več kot vsi komentatorji tu gor in prosim na nabijat z nekimi omejitvami, ker je problem preprosto v tem, da gorsko reševanje ni plačano.
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+1
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