Nizozemski 23-letni planinec zdrsel 70 metrov po pobočju

Iz PU Nova Gorica so sporočili, da so bili policisti danes dopoldne obveščeni o gorski nesreči pod Mangartom na območju Bovca. Na kraju so ugotovili, da so se trije mladi državljani Nizozemske po Slovenski poti vzpenjali proti vrhu Mangarta, ki z 2679 metri velja za eno najvišjih gora v Zahodnih Julijskih Alpah.

Med hojo je 23-letnemu pohodniku na zahtevnem in strmem terenu zdrsnilo. Zaradi izgube ravnotežja je približno 70 metrov drsel in padal po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbo glave ter odrgnine na desni nogi.