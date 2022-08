'Njegove zabave vsebujejo GHB': spregovorila priča, poziva k prijavam

21-letna priča, ki so nam jo posredovali na Instagram profilu - Proti nasilju Dušana Smodeja, kjer zbirajo pričevanja domnevnih žrtev - pripoveduje, da je njena prijateljica Smodeja spoznala na Tinderju. Sprva da sta hodila na povsem običajne zmenke. Stara je bila 17-let, ko nekega večera prijateljice ni želela pustiti same na zasebni zabavi v stari Ljubljani.

"Njegove zabave vse vsebujejo GHB, vsi so dobili pošteno dozo. Že nekaj časa jo je hotel v neki "kinky sceni" imet, spolni odnos z njo. Ona seveda ne in ji je dal trojno dozo. Seveda je zaspala, pri taki dozi zaspiš in lahko umreš brez problema," pravi anonimna priča.

Na vprašanje ali so udeleženci zabave vedeli, da boste dobili drogo, pravi: "Ja, v Ljubljani so vsi prostovoljno. Mislim, zato ima Dušan toliko prijateljev in zaščitnikov, ker je nek dobavitelj droge vsem."

Ker je bila naša sogovornica ves čas ob njej, tiste noči prijateljica ni bila posiljena, pravi, da pa se je to zgodilo pozneje in to večkrat. Prijateljica je k njej hodila objokana, z vidnimi znaki nasilja. Policiji ni prijavila, ker je tako želela prijateljica, kot pravi, pa ima tudi sama slabe izkušnje.

"Moram vam povedati, da sem bila posiljena dvakrat v mojem življenju. Ne s strani Dušana Smodeja. Ko sem prijavila, so mi povedali, da bi morala priti takoj, da oni ne morejo narediti ničesar. Že pri 17-ih sem vedela, da se na policijo ne morem zanesti."

Danes se je odločila drugače, spregovorila je, ker upa, da bodo pristojni žrtve zaščitili, spolnega predatorja pa kaznovali. "Da gre za toliko nekih mladoletnih punc, toliko žensk, ki se jim je to zgodilo ... Mislim, številke so mnogo večje, kot si ljudje predstavljajo. Zakaj sem jaz danes tu? Zato, da one dejansko spregovorijo."

S Policije so nam sporočili, da so prve, sicer anonimne prijave že prejeli, vendar pa vsebina teh prijav ne zadostuje za preiskavo. Uspešno preiskavo ovira tudi anonimnost, zato naša sogovornica poziva vse žrtve, naj svoje izkušnje čim prej prijavijo z imeni in priimki. Smodej je sicer že pred dnevi vse očitke o spolnih zlorabah zanikal.