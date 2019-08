Nočna eksplozija v Šmarci: šlo je za močnejšo petardo

Ljubljanski policisti so bili nekaj po polnoči obveščeni o dogodku v Šmarci. Po dozdajšnjih ugotovitvah sta neznana storilca v vrata stanovanjske hiše odvrgla najverjetneje pirotehnično sredstvo in jih poškodovala. V dogodku ni bila poškodovana nobena oseba.

Kot poroča Kamnik.info, so neznanca v ulici opazili bližnji sosedi in takoj postali sumničavi. Kmalu zatem, ko sta zbežala, je odjeknila eksplozija.

Urednik Požareporta Bojan Požar je na Twitterju zapisal, da naj bi eksplozija po navedbah lokalnih virov odjeknila na Habjanovi ulici, okoli 200 metrov stran od varovane hiše predsednika vlade Marjana Šarca in 20 metrov stran od vileJoca Pečečnika.

Policisti so sporočili, da nadaljujejo zbiranje obvestil in preiskavo dogodka. "Pri tem dodajamo, da dosedanje ugotovitve ne kažejo na morebitno ogroženost varovane osebe v bližini omenjenega dogodka. Varovanje poteka po ustaljenem protokolu oziroma v skladu z zakonom," so zapisali.