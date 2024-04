Nočna vožnja z motorjem usodna za 14-letnika

Sredi noči so bili policisti mariborske policijske uprave obveščeni o prometni nesreči na lokalni cesti v Staršah. Nesreča se je zgodila okoli 1.45, šlo je za enega udeleženca, in sicer za 14-letnega voznika motornega kolesa. Ta je med vožnjo padel, njegove poškodbe pa so bile tako hude, da je umrl.