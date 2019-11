Nočni požar na območju Kranja: hiša delno pogorela, stanovalec lažje opečen

Danes ponoči je na območju Kranja zagorel in delno pogorel stanovanjski objekt, je sporočil Bojan Kos s PU Kranj.

Stanovalec hiše je po prvih podatkih dobil lažje opekline, potreboval pa je še zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima. Med intervencijo so morali izvesti evakuacijo stanovalcev iz dveh sosednjih objektov, vendar so se ti že lahko vrnili v svoje domove. Požar so gasilci omejili na eno hišo in ga pogasili. Policisti so po intervenciji zavarovali kraj požara.

Po prvi oceni je nastala večja materialna škoda, vzrok požara pa še ni znan.