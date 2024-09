Nočni preplah za stanovalce na Viču, zbudil jih je ogenj

Ljubljanski policisti so bili o požaru na območju Viča obveščeni malo po drugi uri zjutraj. Po prvih podatkih je zagorelo v enem izmed stanovanj v bloku na Tržaški cesti. Evakuiranih je bilo okoli 20 ljudi, ki pa so se lahko že čez uro vrnili v svoja stanovanja, saj so gasilci požar pogasili.