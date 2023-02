Nočni pretep v Kočevju: posredovala varnostnika, a so pretepli tudi njiju

Kočevski policisti preiskujejo okoliščine pretepa, o katerem so bili obveščeni danes ponoči ob približno 3. uri. Po do sedaj zbranih podatkih sta se najprej sprli dve osebi, nato pa se je v pretep vključilo še več oseb. Točno število vpletenih ni znano.

Pri sporu sta posredovala dva varnostnika, a so nato osebe začele pretepati tudi njiju, sporočajo s PU Ljubljana. Ob prihodu policistov na kraj so se vpleteni razbežali, nihče pa ni huje poškodovan.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, kršitve javnega reda in miru ter neupoštevanja ukazov varnostnikov in policistov, so še navedli na PU Ljubljana.