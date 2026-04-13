Črna kronika

Nočni pretep v Tržiču: Policija išče očividce

Tržič , 13. 04. 2026 14.26 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Policijska sirena

V Tržiču je v nedeljo ponoči izbruhnil spor med več osebami, ki se je sprevrgel v pretep. Ena oseba je bila lažje telesno poškodovana in prepeljana v jeseniško bolnišnico. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in išče priče dogodka.

Tržiški policisti so bili v nedeljo okoli 2. ure ponoči obveščeni o sporu med več osebami v bližini enega izmed gostinskih lokalov na območju Tržiča. Na kraj je odšlo več patrulj in po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju. 

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem je bila po do sedaj znanih podatkih ena oseba lahko telesno poškodovana. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo zdravniško pomoč, z reševalnim vozilom pa so jo prepeljali v SB Jesenice. 

Policija, splošna
FOTO: Aljoša Kravanja

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dejanja in identifikacijo udeleženih oseb ter vodijo postopek tudi v smeri suma storitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper javni red in mir. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policisti naprošajo javnost, v kolikor kdorkoli razpolaga s koristnimi informacijami o dogodku, da se oglasi ali pokliče na Policijsko postajo Tržič, 04/598 29 00 ali na številko policije 113 ali anonimni telefon 080-1200. 

