Nočni pretep v Tržiču: Policija išče očividce

Tržiški policisti so bili v nedeljo okoli 2. ure ponoči obveščeni o sporu med več osebami v bližini enega izmed gostinskih lokalov na območju Tržiča. Na kraj je odšlo več patrulj in po prihodu policistov na kraj kršitev javnega reda in miru ni več trajala, določenih udeležencev pa tudi ni bilo več na kraju.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, je med več osebami prišlo do spora in pretepa, v katerem je bila po do sedaj znanih podatkih ena oseba lahko telesno poškodovana. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo zdravniško pomoč, z reševalnim vozilom pa so jo prepeljali v SB Jesenice.