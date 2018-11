Avtobus med vožnjo ostal brez dveh koles

To vprašanje smo zastavili družbi Nomago, kjer pravijo, da se potnikom za neljubi dogodek iskreno opravičujejo. "Kako je do njega prišlo, še preverjamo, saj je vozilo trenutno v naši servisni delavnici," pojasnjujejo.

Dodali so še, da varnost potnikov, udeležencev v prometu in tehnično brezhibnost vozil postavljajo na prvo mesto, prav tako redno izvajajo usposabljanja za voznike, s čimer vozniki pridobijo vsa potrebna znanja in izkušnje za ravnanje ob takšnih dogodkih:"To se je izkazalo tudi v današnjem primeru, ko ravno zaradi hitre in preudarne reakcije voznika dogodek na srečo ni imel hujših posledic."



Nesreča se je sicer zgodila na odseku avtoceste med Domžalami in Ljubljano, danes, okoli desete ure. Voznik je začutil tresljaje na vozilu, zato je z zmanjšano hitrostjo zapeljal na odstavni pas.

"Po njegovih navedbah je v tem trenutku odletelo prvo kolo z vozila in udarilo v zaščitno ograjo, takoj nato še drugo. Voznik je pred tem še uspel varno ustaviti vozilo. V bližini je bilo vozilo Darsa, ki je s prometno signalizacijo pomagalo zaščititi mesto nezgode," so pravijo v družbi.

Kot so pojasnili, je bilo na avtobusu okoli 25 potnikov. Poškodovan ni bil nihče, nadomestni avtobus pa jih je v Ljubljano odpeljal približno 50 minut po nesreči.

Policija dogodka ni obravnavala, saj ni prišlo do nesreče.