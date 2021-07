Nosečnica, ki je začela krvaveti, obtičala v gneči na meji. Rešili so jo policisti

Na mejnem prehodu je bila seveda večja kolona, zato je bil hiter prehod otežen. "Vodstvo Postaje mejne policije Jelšane je takoj vzpostavilo kontakt z vodstvom Postaje mejne policije Rupa. Dogovorili so se, da vozilu omogočijo prioritetni prehod državne meje. Osebni avto so pustili mino kolone po stezi za avtobuse, poleg tega so jim prioritetno omogočili tudi prehod državne meje," je povedala Anita Leskovec.

Policisti s policijske postaje Ilirska Bistrica pa so mariborsko družino pričakali na slovenski strani in jih pospremili do postojnske porodnišnice, kamor so prispeli ob 13.30. "Nosečnica iz Maribora je bila predana zdravstvenemu osebju," so še sporočili s PU Koper.