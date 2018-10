Nosečnica, v katero je trčil pijani voznik, umrla v bolnišnici

27-letna nosečnica, ki jo je v soboto zvečer na Nasipni ulici v Mariboru na prehodu za pešce zbil pijani voznik, je danes ob 10.49 umrla, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Mariborske policiste so o tem obvestili iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, kamor je bila huje poškodovana po nesreči prepeljana.

Policist bodo zoper 28-letnega voznika na mariborsko okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje

Nevarne vožnje, po 324. členu KZ-1.

Spomnimo ...

28-letnik, doma iz Maribora, je v soboto, 27. oktobra, ob 21. uri zvečer na prehodu za pešce zbil 27-letno žensko in psa, ki ga je peška vodila na povodcu.

Ko je pripeljal do zaznamovanega prehoda za pešce, 27-letnici, ki je bila visoko noseča, ni omogočil varnega prečkanja vozišča. S sprednjim delom vozila je trčil v peško in psa. Ženska je utrpela hude telesne poškodbe, z reševalnim vozilom so jo odpeljali v mariborski klinični center, kjer ji je bila nudena zdravniška pomoč. Pes je na kraju nesreče poginil.

Voznik je opravil preizkus z indikatorjem alkohola, ki je pokazal 0,88 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odredili so mu strokovni pregled v UKC Maribor.