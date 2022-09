Notranjevarnostni postopek zoper kriminaliste, ki naj bi izdajali informacije

Slovenske novice poročajo, da naj bi bili v domnevno nečedne posle po navedbah naznaniteljev vpleteni kriminalistična inšpektorica, zaposlena na oddelku za ekstremno nasilje, nekdanji prvi mož koprskih kriminalistov, pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije, vodja oddelka za kriminalistično obveščevalno dejavnost, kriminalist iz skupine za prepovedane droge in višji kriminalistični inšpektor.

"Lahko vam potrdimo, da smo omenjena pisanja prejeli tudi v Policiji, in glede na to, da njihova vsebina nakazuje na sume odklonskih ravnanj policistov, smo v povezavi s tem začeli notranjevarnostni postopek, v katerem bodo očitki preverjeni," je za časnik sporočila tiskovna predstavnica koprske policijske uprave Anita Leskovec.

Na podlagi Pravilnika o notranji varnosti v Policiji takšne sume preverjamo v notranjevarnostnem postopku, ki je lahko uveden zaradi potrditve navedb v prijavah in zmanjšanja tveganj, da bi bila ogrožena notranja varnost v Policiji. V postopku se hkrati izvajajo tudi ukrepi za zmanjšanje tveganj za krnitev integritete uslužbencev policije in policijskih enot, pojasnjuje Leskovčeva in dodaja: "Hkrati opozarjamo, da so prijave zoper policiste lahko tudi zlonamerne, saj se prijavitelji želijo maščevati policistom, ker so ukrepali zoper njih. Predvsem osumljenci, obdolženci ali obsojeni storilci kaznivih dejanj se pogosto maščujejo kriminalistom in preiskovalcem na različne načine, tudi z blatenjem njihovega dobrega imena, čeprav so ti policijska pooblastila in druge ukrepe izvajali zakonito in strokovno."