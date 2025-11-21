Nov incident na železniški progi: neznanec na prehodu odlomil zapornico

Malo po 8.30 so uslužbenci Slovenskih železnic novogoriške policiste obvestili, da je nekdo poškodoval zapornico za fizično zapiranje železniškega prehoda na križanju ceste in železniške proge v naselju Prvačina.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec med 8.15 in 8.30 na omenjenem križišču v bližini ene od stanovanjskih hiš na neugotovljen način poškodoval oz. odlomil zapornico. Po dejanju je storilec kraj zapustil neznano kam.

Zaposleni Slovenskih železnic so kasneje poškodovano zapornico zamenjali.

Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Z zadevo so policisti seznanili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.