Črna kronika

Nov incident na železniški progi: neznanec na prehodu odlomil zapornico

Prvačina, 21. 11. 2025 15.23 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
M.P.
Komentarji
6

Novogoriški policisti so bili zjutraj obveščeni o novem incidentu na železniški progi. Tokrat je neznani storilec na mejnem prehodu v naselju Prvačina odlomil zapornico za fizično zapiranje prehoda, nato pa odšel neznano kam. Zaposleni Slovenskih železnic so kasneje poškodovano zapornico zamenjali.

SŽ
FOTO: Bobo

Malo po 8.30 so uslužbenci Slovenskih železnic novogoriške policiste obvestili, da je nekdo poškodoval zapornico za fizično zapiranje železniškega prehoda na križanju ceste in železniške proge v naselju Prvačina.

Po prvih zbranih podatkih je neznani storilec med 8.15 in 8.30 na omenjenem križišču v bližini ene od stanovanjskih hiš na neugotovljen način poškodoval oz. odlomil zapornico. Po dejanju je storilec kraj zapustil neznano kam.

Zaposleni Slovenskih železnic so kasneje poškodovano zapornico zamenjali.

Preiskava poteka v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Z zadevo so policisti seznanili tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
tamiflu
21. 11. 2025 16.46
+1
to ni več dejanje objestnosti, temveč čisto prava sabotaža. a policija in varnostne službe delajo na tem?
ODGOVORI
1 0
Mlecna cesta
21. 11. 2025 16.45
+2
Pa dobro, a boste že ukrepali kaj...
ODGOVORI
2 0
galeon
21. 11. 2025 16.41
+4
Vsaka objava nova ideja. Le tako naprej novinarji.
ODGOVORI
4 0
Slovenskega naroda sin
21. 11. 2025 16.40
+4
Pomoje to dela en in isti človek ali skupina, katerim so SŽ naredile kakršnokoli škodo. Vsak drugi dan nekaj se zgodi.
ODGOVORI
4 0
kokicas
21. 11. 2025 16.24
+7
In spet tole en bere in jutri bo spet nek nov poskusil norost.
ODGOVORI
7 0
Anion6anion
21. 11. 2025 16.22
+4
Me zanima če je to najnovejši izziv na tiktoku? Kdo si upa naredit večjo škodo SŽ ju
ODGOVORI
4 0
