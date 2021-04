Nova prevara: klicatelj se po telefonu izdaja za računalniško tehnično pomoč

Kranjski policisti so včeraj dobili prijavo o možni prevari. Oškodovanka je namreč neznanemu klicatelju, ki se ji je predstavil kot računalniška tehnična pomoč, posredovala svoje podatke in mu omogočila oddaljen dostop do njenega računalnika. A ker je bil klic iz tujine, je oškodovanka kasneje ugotovila, da bi lahko šlo za zlorabo, zato je zadevo prijavila policiji.

Policisti ob tem pravijo, da se v takih primerih klicatelji običajno v slabi angleščini predstavijo kot Microsoftova tehnična pomoč. Sogovorniku nato razložijo, da jih kličejo zato, ker jim računalnik javlja napake, ki naj bi bile posledica okužbe sogovornikovega računalnika."Prava tehnična pomoč vas ne bo prosila za dostop do sistema, zato ga ne omogočite nikomur. Prav tako po telefonu ne dajajte vaših osebnih, bančnih in drugih občutljivih podatkov," opozarjajo.

Tudi portal Varni na internetu opozarja, da so v zadnjih dneh prejeli veliko prijav sumljivih klicev na stacionarne telefonske številke v Sloveniji, kjer se je klicatelj izdajal za Microsoftovo tehnično pomoč. "Klici prihajajo iz tujine, vendar se prevaranti za izvajanje prevare poslužujejo različnih načinov potvarjanja telefonskih številk, ki so lahko videti kot lokalne," so zapisali in poudarili, naj bodo zato osebe previdne pri vseh sumljivih klicih tehnične pomoči."V primeru, da ste goljufom že posredovali podatke o vaši kreditni kartici, nemudoma pokličite vašo banko in kartico blokirajte," pa dodajajo na policiji.