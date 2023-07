Nov posnetek divje vožnje: števec se je ustavil šele pri 280 km/h

Za takšno prekoračitev hitrosti je prepisana kazen v višini 1200 evrov in devet kazenskih točk, za nevarno vožnjo pa so predvidene denarna kazen, prepoved vožnje vozila in zaporna kazen v razponu do 12 let.

Na PU ljubljana so nam povedali, da s posnetkom niso seznanjeni, prav tako ni nihče o tem ravnanju obvestil Policije na interventno številko 113. "Posnetek bomo preučili, v kolikor bomo lahko, ugotovili več podatkov o vozilu, vozniku in času," so sporočili in poudarili, da je v tovrstnih postopkih izjemno pomembno sodelovanje prič takih dogodkov oziroma vseh, ki bi o identiteti voznika lahko dali koristne podatke.

Policija takšne prejete posnetke preveri in nato sprejme odločitev, ali je na podlagi vseh zbranih dejstev možno uspešno izvesti prekrškovni postopek. "Vendar pa svetujemo, da v primeru, ko nek voznik s svojo vožnjo ogroža varnost ostalih udeležencev v prometu, občani takšno vožnjo takoj prijavijo na interventno številko Policije 113, da ga lahko policisti čim prej izsledijo in izvedejo postopek. Ob prijavi oziroma naznanitvi je pomembno, da prijavitelj navede čim več podatkov, ki so v nadaljevanju pomembni za izsleditev storilca in izpeljavo prekrškovnega postopka – podati je potrebno čas in čim bolj točen kraj storitve prekrška, znamko, barvo in registrsko označbo vozila (če je prekršek storjen z motornim vozilom) ter opis prekrška – kaj je kršitelj storil, da je ogrožal ostale udeležence v prometu," so pojasnili na PU Ljubljana.

Fotografija ali posnetek je eden izmed možnih dokazov, iz katerega prekrškovni organi ali sodišča črpajo podlago za ugotovitev o obstoju ali neobstoju odločilnega ali pomembnega dejstva. Sama fotografija kot fizičen predmet ni dokaz v postopku, dokaz je vsebina posnetka, kolikor seveda omogoča spoznavanje in ugotavljanje pomembnih dejstev.

Poleg posnetkov je za uspešno izvedbo postopka pomembno tudi sodelovanje prijavitelja, saj je v primerih, ko je voznik izsleden in policisti prekrška niso neposredno zaznali, uspešnost prekrškovnega postopka pogojena z aktivnim sodelovanjem prijavitelja prekrška, ki mora v postopku sodelovati kot priča (v postopku mora po resnici povedati čim več relevantnih dejstev in okoliščin o obstoju očitanega prekrška storilcu, saj je postopek uveden na podlagi njegove prijave in ne neposredne zaznave policistov), še pojasnjujejo policisti. V nadaljevanju prekrškovni organ na podlagi zbranih dejstev in okoliščin ter zanesljivosti dokazov odloči, ali bo prekrškovni postopek uveden.