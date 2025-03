Nov posnetek medvrstniškega nasilja: moral je klečati, ko so ga udarjali

Več pa nocoj v oddaji 24UR ob 19. uri.

Skupina nasilnežev, v kateri so tudi dekleta, ima svojega "vodjo". Ena od deklet mu pove, kdo je "krivec" in koga naj pusti pri miru. Zatem vodja prevzame pobudo, fantu ukaže, naj gre na kolena, in mu pove, da bo zdaj prejel udarce. " Jaz sem prvi." Takoj za njim se oglasi dekle: " Jaz sem druga!"

Primer preiskuje Policija

O dogodku smo povprašali mariborsko policijsko upravo, kjer so za 24ur.com potrdili, da so bili danes popoldan seznanjeni s posnetkom, ki kroži po družbenih omrežjih.

Poudarili so, da se Policija na vsako prijavo in informacijo, povezano s protipravnim ravnanjem, nemudoma odzove, izvede prve nujne ukrepe, obvesti pristojne službe in izvaja ukrepe v okviru svojih pristojnosti.

"Ostro obsojamo vsa nasilna dejanja – ta so nedopustna in zavržna. Sume nasilnih ravnanj, še posebej, ko so žrtve mladoletniki ali otroci, obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo, pri čemer si prizadevamo za čim prejšnjo izsleditev storilcev, njihovo ustrezno procesiranje ter zaščito žrtev. Tako smo tudi v tem primeru nemudoma začeli z zbiranjem obvestil in vseh zakonsko predpisanih ukrepov," so zapisali.

Prav tako so pozvali vse, ki imajo kakršnekoli informacije o škodljivih ravnanjih – bodisi žrtve, vrstnike ali svojce – naj to nemudoma prijavijo Policiji. "Nasprotno pa odsvetujemo širjenje nepreverjenih informacij ali celo deljenje posnetkov dejanj, saj to lahko dodatno škoduje tako preiskavi kot žrtvam."